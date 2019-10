Musik und Fragen zur Person Die Journalistin Emilia Smechowski

Bis sie fünf war, lebte Emilia Smechowski mit ihren Eltern in Polen, dann wuchs sie in Deutschland auf. Die Rückkehr in die polnische Heimat nach 30 Jahren hat sie in ihrem Buch "Rückkehr nach Polen" verarbeitet. Das Land ist gespalten, so ihr Urteil.

Im Gespräch mit Marietta Schwarz

