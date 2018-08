Geboren 1944 in Heidelberg, hat Claudia Schmölders ihr Leben mit Kultur, Wissenschaft und Literatur verbracht - als Lektorin, habilitierte Privatdozentin, Publizistin und Übersetzerin mit einem breiten Spektrum an Themen und Interessen. Von vielen Berufs- und Arbeitsjahren in Frankfurt/M., Zürich, New York und Berlin, über den Einfluss der 1968er-Revolte auf ihren Werdegang und vom aktuellen Engagement gegen den Rechtspopulismus wird Claudia Schmölders in den "Zwischentönen" erzählen.