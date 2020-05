Stephanie Rosenthal wurde 1971 in München geboren, studierte dort Kunstgeschichte, promovierte in Köln. Dann ging es nach London, es folgte der Posten als künstlerische Leiterin der Sydney-Biennale, 2019 war sie Juryvorsitzende der Kunstbiennale in Venedig.

Der fließende Übergang der Sparten

Die künstlerische Performance interessiert sie vor allem und der fließende Übergang aller Sparten. Am Haus der Kunst in München machte sie durch Ausstellungen zu Alan Kaprow, Paul McCarthy und Christoph Schlingensief von sich reden. Wo geht die Reise im Kunstbetrieb hin und wie richtet man eine moderne Kunstinstitution richtig aus?