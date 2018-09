Ruth Fruchtman wurde in London geboren, hat dort Germanistik studiert, wurde zur Schriftstellerin und Journalistin in Österreich, Israel und Frankreich. 1976 übersiedelte sie nach Deutschland, schreibt seitdem auf Deutsch. In ihrer journalistischen Arbeit engagiert sie sich besonders für die Situation der Palästinenser im Nahen Osten, in ihren vielbeachteten zwei Romanen "Krakowiak“ und "Jerusalemstag“ reflektiert Ruth Fruchtman ihre Beziehung zu Israel und Polen, seit vielen Jahren hat sie in Kraków ein zweites Zuhause.