1941 in Wien geboren und aufgewachsen, wurde Ditha Brickwell eine Wanderin in vielen Welten: Die studierte Architektin, Stadtplanerin und Bildungsökonomin arbeitete in Israel, Paris und Helsinki, für den Berliner Senat und die EU in Brüssel, um neue Perspektiven für verarmte Stadtregionen zu entwickeln. Seit 1988 führte sie ein paralleles, literarisches Leben, veröffentlichte sie zahlreiche Bücher. Für ihren Romanessay ,Die Akte Europa - eine Utopie geht verloren‘ erhielt sie den Bruno-Kreisky-Preis. Seit 2005 konzentriert sich Ditha Brickwell ganz auf das Schreiben - das Projekt Europa lässt sie bis heute nicht los.