Musik und Fragen zur Person Die Videokunstpionierin Maria Vedder

Als Frau in einem ganz neuen Kunstgenre - so startete Maria Vedder in den 1970er-Jahren ihre Karriere als Videokünstlerin. Ihr "Handbuch der Videopraxis" aus den 1980er-Jahren wurde ein Bestseller. Heute sind die Werke der inzwischen 71-jährigen Pionierin in vielen Museen der Welt vertreten.

Im Gespräch mit Marietta Schwarz

