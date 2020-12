Der Violonist Ivry Gitlis ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb der aus Israel stammende Künstler gestern in Paris im Alter von 98 Jahren. Der französische Präsident Macron würdigte die Verdienste von Gitlis und nannte ihn einen der größten Geiger seiner Zeit. Bereits im Alter von sieben Jahren habe er sein erstes Konzert gegeben. Der Geigenvirtuose sei während seiner internationalen Karriere in den bekanntesten Konzerthäusern der Welt zu Gast gewesen. Gitlis, Vater von vier Kindern, lebte in der französischen Hauptstadt.

