Der Sänger und Musiker Mory Kanté aus dem westafrikanischen Guinea ist tot.

Nach Angaben seiner Familie starb er nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Kanté hatte in den 1980er Jahren die afrikanische Musik weltweit bekannt gemacht. Mit seinem Lied "Ye Ké ye ké" erreichte er in mehreren europäischen Ländern Charts-Platzierungen. Kanté lebte seit Mitte der Achtziger Jahre in Frankreich.