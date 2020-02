Mit seinem Opus 84 bietet Beethoven die wohl interessanteste Fassung einer Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel "Egmont". In der Ouvertüre klingt zuerst die Gewalt politischer Unterdrückung an. Im anschließenden Allegro blitzt der Gedanke an Umsturz und Freiheit auf. Der Kampf zwischen den Gegensätzen brandet auf, die Ideen von Freiheit und Selbstbestimmung gewinnen die Oberhand. Mit Freundklängen feiert die Ouvertüre am Schluss den Sieg über die Tyrannei. Und so zeigt sich auch hier, dass der Freiheitsgedanke einer der Grundströmungen in Beethovens Werk ist. "Allein Freiyheit, weiter gehen ist (...) in der ganzen großen Schöpfung, Zweck," so Beethoven.

Der Komponist Jan Müller-Wieland hat die Ouvertüre für sieben Instrumentalisten arrangiert und dafür die Besetzung von Igor Strawinskys "Geschichte vom Soldaten" übernommen. Unpathetisch, ironisch und ordentlich nach Jahrmarktsmusik klingt seine Fassung. Müller-Wieland erläutert im Gespräch über das Stück, was er mit seiner Bearbeitung beabsichtigt. Das Ensemble liefert die jeweiligen musikalischen Beispiele für Müller-Wielands Werk-Analyse und spielt das Werk im Anschluss an das Musikgespräch komplett.

Der junge Schlagzeuger Christian Felix Benning hat sich ebenfalls von Beethovens "Egmont"-Ouvertüre inspirieren lassen und ein Solostück für Schlagzeug komponiert: "Fuga Ritmica 250 - Variations on Egmont". Bevor seine Fuga Ritmica 250 als Vorspiel zu Beethovens Egmont erklingt, gibt auch er im Gespräch einen kurzen Einblick in seine kompositorische Idee.

Im Wortspiel senden wir den Mitschnitt einer öffentlichen Veranstaltung vom 11. Februar 2020 im Rahmen des Kongresses "Beethoven-Perspektiven" aus dem Beethoven-Haus Bonn.

Judith Stapf, Violine

Simon Wallinger, Kontrabass

Patrick Koch, Klarinette

Anton Engelbach, Fagott

Sandro Hirsch, Cornet à pistons

Philippe Schwarz, Posaune

Christian Felix Benning, Schlagwerk