Dusty Hill, der Bassist der US-Rockband ZZ Top, ist tot.

Er starb nach Angaben seiner Bandkollegen Billy Gibbons und Frank Beard im Alter von 72 Jahren. Beide schreiben auf Facebook, man werde - gemeinsam mit den Fans in aller Welt - Dustys standhafte Präsenz ebenso wie seine Gutmütigkeit vermissen.



ZZ Top wurde Ende der Sechziger Jahre in Texas gegründet und verbindet Rock'n Roll mit Texas-Boogie. Zu den größten Hits, die vor allem aus den Achtziger Jahren stammen, gehört etwa "Gimme All Your Lovin". Das Markenzeichen der Band waren auch die Vollbärte von Hill und Gibbons.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.