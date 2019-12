Osterholz-Tenever liegt am Stadtrand von Bremen. Menschen aus mehr als 80 Nationen leben hier. Hier steht die größte Gesamtschule Bremens. In ihr hat die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ihr Probendomizil. Jedes Jahr stellen Orchestermusiker, Lehrer und Schüler mit Eltern, Solisten, Dirigentinnen, Bühnen- und Kostümbildnern eine Stadtteiloper auf die Beine. Ein Projekt des mehrfach ausgezeichneten "Zukunftslabors" der Deutschen Kammerphilharmonie. Wenn im Herbst wieder das Zirkuszelt auf dem "Grünen Hügel" von Osterholz-Tenever aufgebaut wird, wirken erstmals auch Jugendliche und Musiker aus Tunis mit. "Future Lab Tunisia" heißt die erste internationale Kooperation, die auch deutsche Musiker und Schüler zur Aufführung nach Tunis* führt. Premiere einer langfristigen Zusammenarbeit, die Jugendliche stärken und ermutigen soll, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

*Die Reise von Sylvia Systermans nach Tunis wurde von der Bremer Kammerphilharmonie finanziert.