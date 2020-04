Milwaukee: In kaum einer US-Großstadt war der Einfluss deutscher Einwanderer stärker. Doch der Ballungsraum im Mittleren Westen gilt auch als besonders segregiert, mit starker Trennung von Arm und Reich und Schwarz und Weiß. In Milwaukee ist Ken-David Masur gerade in seiner ersten Saison als Musikdirektor beim dortigen Symphonieorchester. Sein deutsches Erbe kann und will er nicht abschütteln. Der Sohn des legendären Dirigenten Kurt Masur hat eines stets im Herzen: seine Geburtsstadt Leipzig und die besondere Rolle des Gewandhauses in der Zeit der Friedlichen Revolution. Doch er plant auch, in Milwaukee das Internationale und Multikulturelle zu zelebrieren – und bald mit einem neuen Konzerthaus in der sozial gespaltenen Stadt bisher unerreichte gesellschaftliche Gruppen anzusprechen.

Musikliste



Johannes Brahms

Sinfonie Nr. 2, 4. Satz: Allegro con Spirito

Milwaukee Symphony Orchestra

Leitung: Ken-David Masur

Aufnahme des Orchesters



Richard Wagner

Die Meistersinger von Nürnberg WWV 96, Vorspiel

Milwaukee Symphony Orchestra

Leitung: Ken-David Masur

Aufnahme des Orchesters



Gisle Kverndokk

Symphonic Dances: "Dance in the Night"

Stavanger Symphony Orchestra

Leitung: Ken-David Masur

Album: Symphonic Dances,

Label: SSO Recordings / Bestellnummer: 8734611



