Wie seine Künstleragentur mitteilte, starb der Pianist im Alter von 87 Jahren in Memphis. Lewis wurde in den 1950er Jahren unter anderem mit dem Hit "Great Balls of Fire" bekannt. Er war der letzte Überlebende einer Generation bahnbrechender Musiker wie Elvis Presley, Chuck Berry und Little Richard. Lewis war auch für sein aggressives Klavierspiel bekannt.

