Nach Rede vor UNO-Sicherheitsrat

Der Musiker Roger Waters ist Mitbegründer der Rockgruppe Pink Floyd (dpa / Henning Kaiser)

Waters sagte zwar deutlich, die Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation sei illegal - und er verurteile sie auf das Schärfste. Er meinte aber auch, die Invasion sei "nicht unprovoziert" gewesen. Darum verurteile er auch die Provokateure auf das Schärfste.

"Eine Mauer russischer Desinformation"

Der ukrainische UNO-Botschafter Serhij Kyslyzja reagierte mit einer Anspielung auf den berühmten Pink-Floyd-Hit "Another Brick in the Wall". Es sei traurig für Waters' frühere Fans, dass der Musiker die Rolle eines weiteren Steins in der Mauer akzeptiere, einer Mauer russischer Desinformation und Propaganda. Der stellvertretende US-Botschafter Richard Mills sagte ironisch, Waters' musikalische Qualitäten stünden außer Frage. "Seine Qualifikationen, zu uns als Experte über Waffenkontrolle oder europäische Sicherheitsbelange zu sprechen, erscheinen mir weniger einleuchtend."

Waters hatte schon in der Vergangenheit mit Äußerungen zum Ukraine-Krieg für Kritik gesorgt. Im September warf er dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj "extremen Nationalismus" vor und rief den Westen auf, Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Die polnische Stadt Krakau strich daraufhin geplante Konzerte des Musikers und erklärte Waters zur unerwünschten Person. Erst vor Kurzem bezeichnete Pink-Floyd-Songwriterin Polly Samson Waters in einem Tweet als "antisemitisch" und als "Putin-Apologeten".

Forderung nach Absage von Waters-Konzert in Frankfurt/Main

Das Land Hessen will eine Absage des für den 28. Mai geplanten Roger Waters-Konzerts in der Festhalle Frankfurt erreichen. Man habe der Stadt Frankfurt einen entsprechenden Beschluss vorgeschlagen, teilte Finanzminister Michael Boddenberg von der CDU in Wiesbaden mit.

Das Land ist demnach mit 40 Prozent, Frankfurt mit 60 Prozent an der Messe Frankfurt beteiligt, die die Festhalle vermietet. Gemeinsam könnten Land und Stadt durch einen Gesellschafterbeschluss die Geschäftsführung der Messe anweisen, den mit dem Veranstalter des Konzerts geschlossenen Vertrag zu kündigen. Er gehe davon aus, "dass auch die Stadt Frankfurt gewillt ist, diesen Schritt zu gehen", sagte Boddenberg, der Mitglied des Aufsichtsrats der Messe Frankfurt ist.

Zuvor hatte bereits ein Bündnis von Organisationen die Absage des Konzerts gefordert. Waters tritt im Mai im Rahmen der "This Is Not A Drill Tour" auch in Hamburg, Berlin, Köln und München auf.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.