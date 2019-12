Nicolaus Brade, Fotograf, geboren in Halle, wohnhaft in Berlin, hat schon diverse Musikerinnen und Musiker fotografiert: Die Türen, Julia Holter oder Deichkind. Aktuell geht es wieder um Musik – der Fotograf war mit Ryuichi Sakamoto (präpariertes Klavier, Electronics) und Carsten Nicolai alias Alva Noto (Electronics) auf einer Konzert-Reise und hat Bilder von ihrem Auftritt im Opernhaus Sydney gemacht. Daraus ist ein Live-Album inklusive der Bilder im Booklet zur Platte entstanden.

Das Sydney Opera House von innen (Nikolaus Brade)

Ryuichi Sakamoto und Alva Noto sind "zwei wahnsinnig konzentrierte Personen, die natürlich genau wissen, was sie tun. Wo jeder Handgriff in chirurgischer Präzision durchgeführt wird", erzählte Brade im Corsogespräch. Ihn würde bei solchen Projekten - auch in der Zeit als er die Deutsch-Rap- und Elektro-Punk-Band Deichkind begleitet und fotografiert hatte - besonders das interessieren, was "hinter den Kulissen" stattfinde. Seine Arbeit sei "keine klassische Konzertfotografie", sondern geprägt dadurch, zu verstehen, "wie die Räder ineinander greifen".

Ryuichi Sakamoto (Nikolaus Brade)

Das sei bei dem Konzert im Opera House ein Zusammenwirken verschiedenster Gewerke und Abläufe gewesen: Dazu gehörten die Leute, die sich um Bühnentechnik, Lichttechnik und Sound kümmern, genauso wie die beiden Musiker, die in einem eng getakteten Zeitfenster ihre Instrumente vorbereitet und präpariert haben: Ein "fast laborartiges Verhalten" habe er da beobachtet, so Brade.

Im Zeitalter der durch die Social-Media-Plattformen immer größer werdenden Bilderflut sei gute, professionelle Fotografie besonders wichtig. Denn während Selfies und halbprofessionelle Fotos immer ein verändertes, optimiertes Abbild von uns selbst präsentieren würden, sei es ihm als Fotografen wichtig, eine Nähe herzustellen und sich selbst dabei natürlich "nicht in den Vordergrund" zu stellen, erzählte der Fotograf im Dlf.

