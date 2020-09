Die in der Türkei seit über zwei Jahren inhaftierte deutsche Sängerin Hozan Cane ist frei.

Sie wurde nach Angaben ihres Neffen heute Nacht aus dem Istanbuler Frauengefängnis Bakirköy entlassen. Die 56-jährige Kölnerin mit kurdischen Wurzeln war wegen Terrorpropaganda für die verbotene PKK zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die nordrhein-westfälische Grünen-Politikerin Aymaz sprach von einer erfreulichen Nachricht. Internationale Öffentlichkeit wirke, schrieb sie auf Twitter.



Canes Fall soll am 20. Oktober allerdings neu verhandelt werden. Ein Berufungsgericht hatte entschieden, dass der ursprünglich erhobene Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nicht haltbar sei. Unklar ist, ob Cane das Land verlassen kann, oder ob - wie im Falle ihrer zeitweise ebenfalls inhaftierten Tochter Gönül Örs - eine Ausreisesperre verhängt wurde. Örs, der ebenfalls Terrorpropaganda für die PKK vorgeworfen wird, erwartet ihren Prozess heute in Istanbul.

