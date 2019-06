Namensstage, Geburtstage, Hochzeiten und sonstige festliche Anlässe wurden im 18. Jahrhundert in Adelskreisen gerne mit repräsentativer Musik umrahmt. Sie durfte auch 1711 nicht fehlen, als Graf Pascale di Alife die Herzogin Marie Magdalène de Croÿ-Havré heiratete. Eigens dafür entstand die "Serenata a tre voci di Dejanira, Iole e Ercole", eine Art-Miniaturoper, in der allerdings "nur" drei Protagonisten auftreten: Herkules, seine Frau Deianira und die schöne Iole, in die sich Herkules verliebt hat.

Die Dreiecksbeziehung, die der Librettist Nicola Giuvo darin entwirft, birgt einigen Zündstoff. Das inspirierte den jungen Neapolitaner Nicola Porpora zu einer spritzigen und spannungsvollen Vertonung.

Damals war Porpora ein Newcomer auf der Opernbühne, aber schon in diesem Frühwerk zeigt sich die theatralische Kraft seiner Musik. Da wundert es kaum, dass er einige Jahre später europaweit als Opernstar gefeiert wurde. Erst vor einigen Jahren ist seine frühe Serenata wieder aufgetaucht.

Marcello di Lisa dirigiert sein Ensemble vom Cembalo aus (Concerto de' Cavalieri)

Beim Musikfest Bremen 2018 hat Marcello di Lisa die Serenata mit seinem Concerto de' Cavalieri und einem erlesenen Solistenensemble präsentiert.

Nicola Porpora

"Serenata a tre voci di Dejanira, Iole e Ercole"

Francesca Aspromonte, Sopran

Teresa Iervolino, Mezzosopran

Renato Dolcini, Bass

Concerto de' Cavalieri

Leitung: Marcello di Lisa

Aufnahme vom 8.9.2018 aus dem Oldenburgischen Staatstheater