Johannes Kepler war auch ein Mystiker, der mathematische Formeln als die Grundlage der Natur betrachtete und die Schöpfung als zusammenhängendes Ganzes ansah, als ein Abbild der göttlichen Ideen.

Bruce Dickey hat mit seinem Concerto Palatino ein Programm zusammengestellt, das die Ideen Keplers in der Gestalt der Musik seiner Zeit darstellt. Ausgangspunkt ist dabei die fünfstimmige Motette "In me transierunt" von Orlando di Lasso, einem der bedeutendsten Komponisten und Kapellmeister der Renaissance.

Zu hören ist auch die restaurierte Arp-Schnitger-Orgel von 1699 in Ganderkesee, die Marcin Szelest nicht nur als Continuo- sondern auch als Soloinstrument zum Klingen bringt.

Orlando di Lasso, Andrea Gabrieli, Lambert de Sayve, Samuel Scheidt u.a.

Geistliche Gesänge und instrumentale Kanzonen

Griet de Geyter, Sopran

Barbora Kabátková, Sopran

Alex Potter, Countertenor

Jan van Elsacker, Tenor

Lieven Termont, Bariton

Jaromir Nosek, Bass

Marcin Szelest, Orgel

Concerto Palatino Bläserensemble

Leitung und Zink: Bruce Dickey

Aufnahme vom 2.9.2018 aus der St. Cyprian- und Corneliuskirche in Ganderkesee