Als 13-Jähriger spielt Bona in seinem Geburtsland Kamerun professionell Tanzmusik - auf einer selbstgebauten Gitarre. Noch im selben Jahr kommt ihm eine Platte von Jaco Pastorius zu Ohren. Vollkommen fasziniert wechselt er sofort zum E-Bass - noch ahnt niemand, dass er alsbald zu einem der weltbesten Spieler dieses Instrumentes werden wird. Über Paris verschlägt es ihn nach New York. Als Mitglied von Joe Zawinuls Syndicate wird er schließlich bekannt. Seit vielen Jahren verfolgt der Kameruner eine erfolgreiche Solokarriere. Mit eigener Band eröffnete Richard Bona im vergangenen Jahr das Musikfest Bremen: ein umjubelter Auftritt mit knochentrockenem Funk, filigraner Afro-Fusion und leisen Gesangseinlagen voller Poesie.

Richard Bona, E-Bass, Gesang

Dennis Hernandez, Trompete

Ciro Manna, Gitarre

Michael Lecoq, Keyboards

Archibald Ligonniere, Schlagzeug

Aufnahme vom 25.8.2018 beim Musikfest Bremen 2018



Teil 2 am 29.11.2019 in "On Stage"