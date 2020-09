Die russische Zarin Katharina "die Große", geborene Prinzessin von Anhalt-Zerbst, kam 1793 nach dem Erlöschen der anhaltinischen Fürstenlinie in den Besitz der Herrschaft Jever. Niemals hatte sie allerdings Gelegenheit, ihr Residenzschloss in Ostfriesland kennenzulernen, geschweige denn seine wertvolle Musikaliensammlung. Anders der Oboist Alfredo Bernardini, der im Rahmen des Musikfestes Bremen 2019 mit seinem Ensemble Zefiro im eindrucksvollen Renaissance-Ambiente des Audienzsaales von Schloss Jever auftrat.Dem Anlass entsprechend hatte er ein exquisites Kammermusikprogramm mit Bläserwerken des 18. Jahrhunderts zusammengestellt, das seinen Ausgangspunkt im anhaltinischen Stammhaus in Zerbst nahm. Eine Entdeckungsreise durch die galante Klangwelt der europäischen Aufklärung.