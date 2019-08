Vor 50 Jahren, am 15. August 1969, begann das legendäre Woodstock-Festival - auf Kuhweiden in der Nähe der amerikanischen Kleinstadt Bethel im Bundesstaat New York.

Das Festival dauerte mehrere Tage lang und gilt nicht zuletzt als einer der Höhepunkte der Hippie-Bewegung. 400.000 Menschen hörten sich mehr als 30 Bands und Musiker an - und feierten. Obwohl es schon vorher wochenlang geregnet hatte und das Gelände dadurch ziemlich matschig war.



Die großen Stars waren zum Beispiel Jimi Hendrix, The Who und Janis Joplin. Jimi Hendrix spielte damals am frühen Morgen seine Version der US-Nationalhymne, bei der er mit der Gitarre die Geräusche von Raketen nachahmte - als Statement gegen den Vietnam-Krieg. Karl Lippegaus berichtet in seinem Rückblick: "Sein Auftritt zählt zu den großen Dokumenten der Rock-Geschichte. Manche dachten bei der furiosen Dekonstruktion der Nationalhymne 'The Star-Spangled Banner' an abstürzende Militärhubschrauber.



Der Deutschlandfunk-Musikredakteur Tim Schauen sagte im Dlf, die moderne westliche Gesellschaft habe sich in diesem Moment "eingerüttelt", nach zehn Jahren des Umbruchs, der mit Woodstock endete. Die Menschen hätten im Matsch das Leben, die Liebe und die Toleranz gefeiert. Die Musik sei identitätsstiftend gewesen - wenn man da an The Who denke, an Bob Dylan oder eben an Hendrix. Immerhin habe ein Milchbauer und Befürworter der Republikaner damals seine Kuhweiden für das Festival vermietet. Darum auch das interessante Detail: Das tatsächliche und namensgebende Woodstock liegt eigentlich rund 70 Kilometer entfernt.