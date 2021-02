Wie tickt der Musikbetrieb? Was läuft hinter den Kulissen? Wie ist die musikalische Qualität einer Interpretation? Die Fragen, mit denen sich Musikjournalisten auseinandersetzen, sind facettenreich.

Letztere wird vor allem in der klassischen Musikkritik beantwortet. "Eine Form, in der es für hauptsächlich Insider darum geht, qualitative Maßstäbe zu definieren und in praktischen Vergleichen anzulegen", sagt der Autor und Musikjournalist Axel Brüggemann. Im Gegensatz dazu könne man im Musikjournalismus "durchaus unterhaltsam sein, man muss aber immer ein gewisses Niveau erreichen. Und das Niveau besteht natürlich hauptsächlich in der Musik, die man dann präsentiert."

Für den US-amerikanischen Musikkritiker Alex Ross ist es notwendig, Musik aus ihrem Kontext heraus zu verstehen. Sie solle nicht als Kunst behandelt werden, die nur in ihrer Sphäre agiert.

Besonders in öffentlich-rechtlichen Programmen sieht Brüggemann heute die Aufgabe, Meinungen auch zur Diskussion zur stellen. "Ich entdecke da eine Tendenz, wo wir alle miteinander aufpassen müssen, dass wir zum Beispiel die Rundfunksinfonieorchester und die zugehörigen Sendern nicht miteinander verschmelzen."

Auch im SWR müssten beispielsweise kritische Stimmen zu Chefdirigent Teodor Currentzis zu hören sein. "Oder im Bayerischen Rundfunk jetzt auch zur Ernennung von Simon Rattle. Darüber kann, darf und muss gestritten werden", meint Brüggemann. "Denn Streit über klassische Musik ist ein Sinn von klassischer Musik."

