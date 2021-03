Hendrika Entzian ist Bassistin, Komponistin und Bandleaderin aus Köln. Für die Rubrik "Was hörst Du?" fragt sie Kolleginnen und Kollegen nach ihren aktuellen Hörtipps.

Charlotte Greve, geboren 1988, studierte Saxofon in Berlin. 2009 gründete sie ihr bis heute bestehendes Lisbeth Quartett, mit dem sie fünf Alben veröffentlicht hat. Seit 2012 hat sie einen festen Wohnsitz in New York. Das CD-Debut ihrer rockbeeinflussten amerikanischen Band Wood River erschien 2020 und wurde in den "JazzFacts" zu einer der CDs des Jahres gewählt.

Charlotte Greves Hörliste:



Oumo Sangaré: "Worotan"

Victor Vaughn: "Vaudeville Villain"

Skuli Sverisson: "Seria II"

Half Waif: "The Caretaker"

Milton Nascimento: "Courage"

Ex Poets: "Too Much Future"

Kalbells: "Mothertime"

Grey McMurray: "Stay up"

Eric Dolphy: "Far Cry"

Lee Konitz: "Motion"

Billie Holiday: "Solitude"

Björk: "Vulnicura"

Bud Powell: "The Amazing Bud Powell"

John Coltrane: "First Meditations"

Porches: "Pool"