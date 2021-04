Hendrika Entzian ist Bassistin, Komponistin und Bandleaderin aus Köln. Für die Rubrik "Was hörst Du?" fragt sie Kolleginnen und Kollegen nach ihren aktuellen Hörtipps.

Rainer Böhm, geboren 1977 in Ravensburg, studierte klassisches und Jazzklavier in Mannheim und New York. Er ist u.a. zweifacher Preisträger beim Internationalen Piano Solo Wettbewerb Montreux. Seit 2010 gehört er zum Dieter Ilg Trio. Er veröffentlichte zahlreiche Platten unter eigenem Namen. Seit 2016 ist er Professor für Jazz Piano in Nürnberg, seit 2017 auch in Mannheim.

Rainer Böhms Hörliste:

Olivier Messiaen: "Poèmes pour Mi / Le Réveil des oiseaux / Sept Haikai"

The Cleveland Orchestra, Ltg: Pierre Boulez



Olivier Messiaen: "Quatuor Pour La Fin Du Temps"

Gil Shaham, Paul Mayer, Jian Wang, Myung-Whun Chung

Olivier Messiaen: "Visions de l´Amen/Cantéyodjayâ"

Yvonne Loriod/Olivier Messiaen

Kevin Hays Trio: "Live At Smalls"

Alban Berg Quartet: "Debussy & Ravel String Quartets"

Steve Lehmann & Sélébéyone: "Steve Lehmann & Sélébéyone"