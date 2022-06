Elon Musk will jede zehnte Stelle streichen. (IMAGO / Political-Moments)

Firmenchef Musk sagte auf einem Wirtschaftsforum in Katar an, bei den Angestellten werde jede zehnte Stelle wegfallen. Die Zahl der Fabrikarbeiter werde langfristig wachsen. Musk betonte, er rechne mit einer Rezession in den USA. In ersten Agenturmeldungen hatte es geheißen, Tesla streiche jede zehnte Stelle.

Ende vergangenen Jahres beschäftigte der US-Konzern weltweit rund 100.000 Mitarbeiter. Erst im März hat Tesla sein erstes europäisches Werk im brandenburgischen Grünheide eröffnet.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.