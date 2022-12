Nach internationaler Kritik

Elon Musk schaltet gesperrte Journalistenkonten nach Kritik wieder frei. (Getty Images / Anadolu Agency / Muhammed Selim Korkutata)

Musk begründete die Entscheidung in einem Tweet mit einer Umfrage in dem Netzwerk, bei der sich knapp 59 Prozent dafür ausgesprochen hätten, die Konten sofort wieder freizuschalten.

Twitter hatte zunächst ein Nutzerkonto stillgelegt, über das man die Flüge des Privatjets von Unternehmenschef Musk verfolgen konnte. Danach waren Konten von mindestens sechs prominenten US-Journalisten gesperrt worden, die darüber berichtet hatten. Die Betroffenen arbeiten für die "New York Times", die "Washington Post" und den Sender CNN. Die Sperrungen seien ohne Vorwarnung erfolgt, berichtete die "Washington Post". Inzwischen sind die Konten wieder erreichbar.

"Gefährlicher Präzedenzfall"

Der Sachverhalt löste international Besorgnis aus. So sagte etwa ein UNO-Sprecher in New York, man sei zutiefst beunruhigt über die aktuelle Entwicklung des Online-Netzwerkes. Reporter dürften auf einer Plattform, die vorgebe, ein Raum für Meinungsfreiheit zu sein, nicht durch die willkürliche Sperrung von Konten zum Schweigen gebracht werden. Der Schritt schaffe einen gefährlichen Präzedenzfall zu einer Zeit, in der Journalisten auf der ganzen Welt Zensur, körperlichen Drohungen und noch Schlimmerem ausgesetzt seien.

"Mit wachsender Sorge" zur Kenntnis genommen

Die stellvertretende Vorsitzende der EU-Kommission, Jourova, bezeichnete die willkürlichen Sperrungen als "besorgniserregend". Sie drohte Twitter mit Sanktionen. In Deutschland sagte Regierungssprecherin Hoffmann, man nehme mit wachsender Sorge zur Kenntnis, was sich bei Twitter tue, und berate über Konsequenzen. Zahlreiche Politiker, Ministerien und die Bundesregierung nutzen die Plattform für ihre Öffentlichkeitsarbeit - das wird nun vielerorts in Frage gestellt.

