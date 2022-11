Elon Musk, der neue Twitter-Eigentümer. (picture alliance / dpa / Adrien Fillon)

Wenn es nicht gelinge, neue Einnahmequellen zu erschließen, drohe der Kollaps, schrieb er laut der Nachrichtenagentur AP in einer E-Mail an die Belegschaft. Medienberichten zufolge sollen nach der jüngsten Entlassungswelle auch wichtige verbliebene Führungskräfte inzwischen gekündigt haben. Darunter sollen der oberste Sicherheitsbeauftragte, Yoel Roth, und der für Werbekunden zuständige Robin Wheeler sein. Musk hatte in der Vergangenheit Befürchtungen genährt, unter ihm könnten Hass und Hetze zunehmen.

Laut Forschern des britischen "Center for Countering Digital Hate" stieg die Zahl der Twitter-Beiträge mit rassistischen Verunglimpfungen in der Woche nach Musks Übernahme an. Ein Epitheton etwa, das sich gegen Schwarze richte, sei dreimal so häufig wie im Jahresdurchschnitt verbreitet worden; ein Schimpfwort gegen Trans-Personen doppelt so oft. Zudem warnte die US-Verbraucherschutzbehörde FTC Twitter wegen der Entwicklung bei den Verifikations-Häkchen. Niemand stehe bei Datenschutz und Sicherheit über dem Gesetz, sagte ein Sprecher. Twitter hatte zuletzt eine Neuordnung umgesetzt. Demnach bekommt jeder ein Häckchen, der 8 Dollar im Monat zahlt. Bisher wurde es nach Prüfung Prominenten, Politikern und Firmen zugestanden.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.