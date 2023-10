Nahostkonflikt

Muslime rufen zu Deeskalation in Deutschland auf

Angesichts der gewalttätigen Proteste in der Bundesrepublik gegen den Krieg im Nahen Osten hat der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland zur Deeskalation aufgerufen. Sowohl Antisemitismus als auch antimuslimischer Rassismus dürften keinen Platz in der deutschen Gesellschaft haben, hieß es in einer in Köln veröffentlichten Erklärung.

19.10.2023