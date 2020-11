Die chinesische Regierung hat eine Äußerung von Papst Franziskus über die muslimische Minderheit der Uiguren zurückgewiesen.

Das Kirchenoberhaupt spricht in seinem neuen Buch von den, Zitat, "armen Uiguren" und bezeichnet sie gemeinsam mit den Rohingya und den Jesiden als "verfolgte Volksgruppe".



Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking kritisierte das als "völlig haltlos" und betonte, Menschen aus allen ethnischen Gruppen hätten in China gleiche Rechte.



Die Aussage steht im Widerspruch zu Berichten von Menschenrechtlern und Recherchen internationaler Medien wie der "New York Times". Demnach betreibt China in der Provinz Xinjiang Umerziehungslager, in denen bis zu eine Million Uiguren interniert sind. Die Menschen werden den Berichten zufolge festgehalten, um auf Linie mit der Kommunistischen Partei gebracht zu werden. China spricht dagegen von Ausbildungslagern.



Der Papst und der Vatikan haben bislang Stellungnahmen zu den Uiguren, aber auch zur Demokratiebewegung in Hongkong vermieden.

