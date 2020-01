Der Rückzug eines muslimischen Unternehmers als CSU-Kandidat bei einer Bürgermeisterwahl in Bayern hat bei Bundespolitikern Unmut augelöst.

Das CDU-Bundesvorstandsmitglied Güler erklärte auf Twitter, es sei egal, woher man komme und woran man glaube. Wichtig sei, wofür man stehe. Meldungen wie jene über Sahin zeigten aber, dass man noch nicht überall soweit sei. Diese Rückschläge würden wehtun, schrieb die Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hauer aus Essen forderte die CSU auf, klarzustellen, dass die Union auch muslimische Mitglieder als Kandidaten ausdrücklich wolle. Der Vorschlag des CSU-Ortsvorstandes im schwäbischen Wallerstein, Sahin als Bürgermeisterkandidaten aufstellen, sei sehr gut gewesen. Bei Sahin handele es sich um einen top-integrierten Unternehmer.



Sahin hatte seine Kandidatur für die CSU nach Druck von Parteikollegen zurückgezogen. Ein Muslim und die Christlich-Soziale Union passten nicht zusammen, hätten ihm die Parteifreunde gesagt, teilte Sahin mit. Er besitzt in Wallerstein einen Maschinenhandel und wurde in Nördlingen geboren. Er hat türkische Wurzeln.



Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Bayaz erklärte, die Absage sei nicht nur ein Schlag ins Gesicht von Herrn Sahin, sondern von Millionen Andersgläubigen, die sich für den sozialen Zusammenhalt einsetzten.