Im Musterfeststellungsverfahren gegen den Volkswagen-Konzern hat das Oberlandesgericht Braunschweig die Klage grundsätzlich zugelassen.

Zu Beginn des Verfahrens regte der Vorsitzende Richter Neef einen Vergleich an. Die klagenden Verbraucherzentralen begrüßten den Vorschlag. Eine Anwältin von VW dagegen erklärte, ein Vergleich sei kaum vorstellbar, insbesondere weil die Tatsachengrundlage vollkommen unklar sei. Im Zentrum des Prozesses soll die Frage stehen, ob den Dieselhaltern tatsächlich ein Schaden entstanden ist. Konkrete Ansprüche müssten Kunden aber in jedem Fall in eigenen Verfahren durchsetzen. Der zweite Verhandlungstag ist für den 18. November angesetzt. Ein Urteil in Braunschweig ist Anfang nächsten Jahres denkbar. Es wird jedoch damit gerechnet, dass der Fall vom Bundesgerichtshof beurteilt werden muss und sich über Jahre hinzieht.



Das Verfahren nutzt das Instrument der Musterfeststellungsklage. Damit vertritt der Bundesverband der Verbraucherzentralen rund 470.000 Käufer von Dieselfahrzeugen verschiedener Marken des VW-Konzerns.