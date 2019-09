Der Verbraucherzentrale Bundesverband hofft im anstehenden Musterfeststellungsprozess gegen Volkswagen auf einen Vergleich mit dem Autobauer, um das Verfahren abzukürzen.

Die Musterfeststellungsklage lasse ausdrücklich einen Vergleich zu, sagte Bundesverbands-Chef Müller der "Augsburger Allgemeinen". Andernfalls werde sich der Prozess über Jahre hinziehen.



Am 30. September beginnt in Braunschweig der Musterfeststellungsprozess gegen Volkswagen im Dieselskandal; klagender Verband ist der Verbraucherzentrale Bundesverband gemeinsam mit dem ADAC. Der Klage schlossen sich bereits rund 430.000 Dieselbesitzer an.