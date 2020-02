Die Verhandlungen von Volkswagen mit hunderttausenden Autobesitzern über einen Vergleich im Dieselskandal sind vorerst gescheitert. Ein Sprecher des Autokonzerns sagte, man sei sich mit dem klagenden Verbraucherzentrale-Bundesverband zwar über die Entschädigungssumme von 830 Millionen Euro einig gewesen. Die Vereinbarung sei aber an den hohen Honorarforderungen der Anwälte des Verbands gescheitert.

Diese hätten auf eine Pauschalzahlung in Höhe von 50 Millionen Euro für die Abwicklung des Vergleichs bestanden, ohne konkrete Leistungsnachweise vorzulegen. Der Verband will sich am Nachmittag zum Stand äußern.



Er verhandelt in dem Verfahren im Namen von rund 460.000 Klägern mit VW über Entschädigungen. Die Autokäufer sehen sich von VW wegen der Manipulation von Diesel-Abgaswerten betrogen. Ein Vergleich über 830 Millionen Euro entspräche einer Entschädigung von rund 1.800 Euro pro Kläger.