Razzia gegen Reichsbürger

Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft erklärte, wurden 25 Personen festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben. Die Festgenommenen sollen Mitglieder oder Unterstützer einer im vergangenen Jahr gegründeten terroristischen Vereinigung gewesen sein. Zudem gibt es 27 weitere Beschuldigte. Unter ihnen sind wohl auch frühere Elitesoldaten und ein aktiver Soldat des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr.

Als zentrale Figur der Gruppe soll der Immobilienunternehmer Heinrich Prinz Reuß aus Thüringen fungiert haben. Auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und heutige Richterin Malsack-Winkemann spielte offenbar eine entscheidende Rolle. Den Angaben zufolge plante die Gruppe einen bewaffneten Angriff auf den Bundestag. Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" sollte die Bundesregierung abgesetzt werden, um selbst die Macht zu übernehmen. Laut Bundesanwaltschaft war der Vereinigung bewusst, dass es dabei auch zu Tötungsdelikten kommen könnte.

An dem Einsatz waren seit dem frühen Morgen in elf Bundesländern rund 3.000 Polizisten beteiligt. Zwei Festnahmen erfolgten in Österreich und Italien. Die Beschuldigten sollen heute oder morgen dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

