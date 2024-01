Um den Kölner Dom wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Ein 25-jähriger Tadschike bleibe hingegen für die Dauer von 14 Tagen in Gewahrsam, erklärte die Polizei in Köln. Insgesamt hatten die Ermittler fünf Männer festgenommen. Ein erster Verdächtiger wurde bereits an Heiligabend in Wesel gefasst. Seither gelten verschärfte Sicherheitskontrollen am Kölner Dom, die vorerst aufrechterhalten werden.

