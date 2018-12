Nach mutmaßlichen Ausspähungen an den Flughäfen in Stuttgart und Paris geben die Ermittler Entwarnung. Mehrere Wohnungsdurchsuchungen hätten keine Anhaltspunkte für die Vorbereitung eines islamistisch-terroristischen Anschlags ergeben, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die Bundespolizeidirektion und die Polizei Reutlingen mit.

Die Durchsuchungen hatten in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen stattgefunden. Laut Deutscher Presse-Agentur war in der vergangenen Woche am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle ein Transporter mit Aachener Kennzeichen aufgefallen. Das Fahrzeug gehöre einem Salafisten marokkanischer Abstammung, der den nordrhein-westfälischen Behörden bekannt sei. Demnach war auch ein Sohn des Mannes an den möglichen Ausspähungen beteiligt.