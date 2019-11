Eine mutmaßliche IS-Anhängerin ist bei der Einreise nach Deutschland festgenommen worden.

Wie die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wird der deutschen Staatsangehörigen unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Sie wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Festgenommene soll Ende 2014 nach Syrien gereist sein und dort einen IS-Kämpfer geheiratet haben. Anfang 2019 wurde die Frau den Angaben zufolge von kurdischen Sicherheitskräften gefangen genommen und in das Flüchtlingslager Al-Hol in Nordsyrien gebracht.



Über die Umstände ihrer Rückkehr nach Deutschland wurden keine Angaben gemacht. Derzeit schiebt die Türkei mutmaßliche IS-Anhänger ab.