Eine mutmaßliche IS-Anhängerin ist am Tag nach ihrer Abschiebung aus der Türkei in Deutschland in Untersuchungshaft genommen worden.

Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs erließ auf Antrag der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe Haftbefehl. Wie die Behörde mitteilte, wird der deutschen Staatsangehörigen unter anderem die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Die Frau soll Ende 2014 nach Syrien gereist sein und dort einen IS-Kämpfer geheiratet haben. Anfang dieses Jahres wurde die Frau den Angaben zufolge von kurdischen Sicherheitskräften gefangen genommen und in das Flüchtlingslager Al-Hol in Nordsyrien gebracht.



Gestern hatte die Türkei insgesamt zwei mutmaßliche IS-Anhängerinnen abgeschoben und nach Frankfurt ausgeflogen.