Gegen die Frau liegt den Angaben zufolge seit November ein Haftbefehl vor. Ihr wird vorgeworfen, Anhängerin des salafistischen Islam zu sein und ein Spendennetzwerk für weibliche Anhänger des IS betrieben zu haben, zuletzt in einem Flüchtlingslager im Norden Syriens. Die Frau soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden. Vor ihrer Rückkehr nach Deutschland befand sie sich in türkischem Gewahrsam.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.