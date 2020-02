Eines der Mitglieder der mutmaßlichen rechten Terrorzelle war nach einem Medienbericht ein Informant der Polizei. Der Mann habe bereits Anfang Oktober umfangreiche Angaben gemacht, berichteten SWR und ARD-Hauptstadtstudio. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe äußerte sich nicht dazu. Innenminister Seehofer kündigte eine konsequente Aufklärung und Verfolgung rechtsextremistischer Straftaten an.

In der vergangenen Woche soll der Kontakt zur Polizei abgerissen sein, weswegen die Sicherheitsbehörden sich zum Zugriff entschieden. Zwölf Mitglieder oder Unterstützer der Gruppe wurden am Wochenende festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Der Informant blieb dem Bericht zufolge als einziger auf freiem Fuß.

Seehofer kündigt Aufklärung an

Bundesinnenminister Seehofer (CSU) sagte der "Süddeutschen Zeitung", es sei ein großer Erfolg, dass die Tatverdächtigen rechtzeitig entdeckt worden seien. Der Fall zeige auch, was sich in Deutschland zusammenbraue und dass man auf allen Ebenen entschieden und unermüdlich dagegen vorgehen müsse.

Bundesanwaltschaft: Gruppe wollte "bürgerkriegsähnliche Zustände" herbeiführen

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hatte die Gruppe die Absicht, durch Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Moscheen bürgerkriegsähnliche Zustände herbeizuführen. Vor diesem Hintergrund betonte die Bundesregierung die Verantwortung des Staates für die freie Religionsausübung. Der Sprecher von Bundeskanzlerin Merkel, Seibert, sagte in Berlin, wer in Deutschland seine Religion praktizieren wolle und das im Rahmen der Rechtsordnung tue, der solle das ohne Gefährdung tun können. Es sei Aufgabe des Staates, das sicherzustellen.

Innenministerium: rund 50 rechtsextreme Gefährder

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind in Deutschland derzeit rund 50 Rechtsextremisten bekannt, denen die Sicherheitsbehörden schwere Straftaten bis hin zu einem Terroranschlag zutrauen. Etwa 660 weitere Gefährder würden dem radikalislamischen Spektrum zugerechnet; bei den Linksextremisten seien es weniger als zehn.