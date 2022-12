Bundespolizei

Razzia gegen mutmaßliche Menschenhändler (Paul Zinken / dpa / Paul Zinken)

Nach Angaben der Ermittler sind die Verdächtigen dabei gewaltsam gegen die Flüchtlinge vorgegangen. Sie sollen sie angegriffen, massiv bedroht und durch die Transportbedingungen stark gefährdet haben. Mindestens 300 Flüchtlinge sollen so nach Deutschland gebracht worden sein. Die Kriminellen sollen für den Transport bis zu 10.000 Euro verlangt haben.

Am Morgen durchsuchten Sondereinheiten 14 Wohnungen in Berlin, in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Gegen sechs Verdächtige liegen demnach Haftbefehle vor. Vier Männer seien bei den Durchsuchungsaktionen festgenommen worden.

