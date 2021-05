Die Debatte über mutmaßlichen Abrechnungsbetrug in privaten Corona-Testzentren hält an. Der Städte- und Gemeindebund sieht den Bund als Auftraggeber in der Pflicht, selbst für die Kontrolle zu sorgen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", die Gesundheitsämter könnten das nicht auch noch tun.

Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern stärkere Kontrollen angekündigt. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz zog auch die Qualität in vielen Testzentren in Zweifel und forderte eine Überprüfung durch die Gesundheitsämter. Die Linkspartei bezeichnete die Einführung des Schnelltest-Systems als überstürzt und chaotisch.



Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen wird auch über eine Aufhebung der Homeoffice-Pflicht weiter diskutiert. Während Bundeswirtschaftsminister Altmaier, CDU, Lockerungen in Aussicht stellte, äußerte sich Vizekanzler Scholz, SPD, ablehnend. Scholz sagte der "Bild"-Zeitung, man dürfe jetzt nicht leichtsinnig werden; das Virus sei noch nicht besiegt. Zuletzt hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie ein Ende der Homeoffice-Pflicht verlangt, die noch bis Ende Juni gilt. Die Grünen forderten ein Recht auf mobiles Arbeiten.

