Der wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf die Synagoge in Hagen festgenommene 16-jährige Syrer muss in Untersuchungshaft.

Ein Haftrichter am Amtsgericht in Hagen bestätigte am Abend, dass gegen den Jugendlichen ein dringender Tatverdacht besteht. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf lautet der Vorwurf auf Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat.



Sicherheitskreisen zufolge gab es gute Gründe für den gestrigen schnellen Zugriff der Polizei. Der Jugendliche habe Kontakt zu einem Angehörigen der Terrormiliz IS gehabt, hieß es. Der Festgenommene hat die Kommunikation mit dem Bombenbau-Experten zugegeben. Er bestreitet jedoch, einen Anschlag auf die Synagoge vorgehabt zu haben.



Der Vater und zwei Brüder des 16-Jährigen, die die Polizei zunächst ebenfalls in Gewahrsam genommen hatte, waren gestern wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.