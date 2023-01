EU-Korruptionsskandal

Pier Antonio Panzeri war bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments (picture alliance / ROPI / Marco Lanni)

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft in Brüssel unterschrieb der ehemalige EU-Abgeordnete eine entsprechende Vereinbarung. Panzeri habe sich verpflichtet, den Ermittlern umfassende Einblicke in die kriminellen Strukturen zu liefern, hieß es. Im Gegenzug werde seine Strafe reduziert.

Der Italiener gilt als Schlüsselfigur in dem Skandal, in den auch die ehemalige Vize-Präsidentin des Europaparlaments Kaili verwickelt sein soll. Beide sitzen zusammen mit weiteren Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ihnen werden Geldwäsche, Korruption und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Mutmaßlich sollen aus Katar und Marokko Gelder geflossen sein, um politische Entscheidungen der EU zu beeinflussen.

