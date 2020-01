Vor dem Landgericht Freiburg hat ein Prozess gegen einen ehemaligen Pfadfinder-Leiter wegen des Vorwurfs des hundertfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern begonnen.

Dem Angeklagten werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft 330 Übergriffe zur Last gelegt. Der ehemalige Leiter einer evangelischen Pfadfindergruppe in Staufen soll sich demnach in den Jahren 2010 bis 2018 an vier Jungen vergangen haben. Diese waren zum Zeitpunkt der Taten 7 bis 14 Jahre alt. Die Polizei hatte den 42-Jährigen Ende Februar 2019 festgenommen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft und hat nach Angaben seiner Anwälte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Ein Urteil ist für Mitte Februar angestrebt.