Blick auf den US-Versicherungskonzern UnitedHealthcare (IMAGO / Steven Garcia)

Die Polizei habe einen 26-Jährigen im US-Bundesstaat Pennsylvania gefasst, sagte New Yorks Polizeichefin Tisch. Er habe eine Schusswaffe mit Schalldämpfer bei sich getragen, deren Typ mit dem Mordwerkzeug übereinstimme. Neben mehreren gefälschten Ausweisen habe man zudem einen handgeschriebenen Zettel gefunden, der über "sein Motiv und seine Denkweise" Auskunft gebe. Laut Medien wird darin Kritik an der Versicherungsindustrie geübt.

Der Chef des US-Krankenversicherers UnitedHealthcare, Thompson, war am vergangenen Mittwoch in New York auf offener Straße erschossen worden.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.