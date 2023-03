Nach Bootsunglück im Mittelmeer

Nach Bootsunglück vor der süditalienischen Küste mutmaßlicher Schlepper in Österreich gefasst (IMAGO / Italy Photo Press / IMAGO / R4924_italyphotopress)

Die Polizei in Graz teilte mit, es handele sich um einen Mann aus der Türkei, der per europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Er soll einer von vier Schleusern sein, die das Holzboot nach Süditalien steuerten. Seine drei mutmaßlichen Komplizen wurden bereits in Italien festgenommen. Wie Überlebende berichteten, brachten die Männer das Boot kurz vor der Küste bei einem abrupten Wendemanöver zum Kentern. Mindestens 72 Menschen starben, viele werden noch vermisst.

