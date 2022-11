Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der Mann sei bereits einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden und befinde sich in Untersuchungshaft. Ihm werde vorgeworfen, für Geld in Deutschland lebende Anhänger einer großen marokkanischen Protestbewegung ausgespäht zu haben. In einem Fall habe er tatsächlich Informationen übermittelt, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.