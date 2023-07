Ermittlungen am Gilgo Beach im April 2011. (AP / Seth Wenig)

Die Staatsanwaltschaft erklärte, ein 59-Jähriger sei im New Yorker Stadtteil Manhattan festgenommen worden. Ihm werde die Ermordung von mindestens vier Prostituierten in den Jahren 2007 bis 2010 zur Last gelegt.

Der Fall hatte 2010 begonnen, als Ermittler bei der Suche nach einer vermissten Prostituierten am entlegenen Strand "Gilgo Beach" Leichen und Leichenteile von neun Frauen, einem Mann und einem Kleinkind fanden. Dem nun Festgenommenen kam die Polizei über sein Auto auf die Spur, das ein Zeuge in der Nähe gesehen hatte. Die Auswertung von Handy-Daten sowie DNA-Spuren erhärteten den Verdacht. Unklar ist, ob der Mann auch für die anderen Morde verantwortlich ist.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.