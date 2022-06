Amokfahrt von Berlin

Auf der Rankestraße in Berlin-Charlottenburg stehen Polizisten und Sanitäter, nachdem ein Mann in einem Auto in eine Menschenmenge gerast ist. (dpa/Michael Sohn)

Das Gericht gab einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft statt. Ein Sprecher der Anklagebehörde sagte, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der festgenommene Mann an einer paranoiden Schizophrenie leide. In der Wohnung des 29-Jährigen fanden Ermittler demnach Medikamente. Der Beschuldigte habe seine Ärzte von der Schweigepflicht entbunden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord in einem Fall und versuchten Mord in 17 Fällen vor.

Der Amokfahrer war nach Erkenntnissen der Anklagebehörde in der Nähe der Gedächtniskirche vorsätzlich in zwei Menschengruppen gefahren. Dabei wurde eine Lehrerin getötet und 32 weitere Menschen verletzt. Sowohl einen terroristischen Hintergrund, als auch einen Unfall schließe man aus, betonte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

